Новые маршруты: власти обсудили как через год изменится сеть общественного транспорта?

20 Авг. 18:01 2019-08-20T18:12:55+03:00

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В 2020 году сеть общественного транспорта города Кирова будет не узнать. Буквально. Речь здесь идет не о новых современных машинах, а об автобусных и троллейбусных маршрутах. Администрация города поставила перед собой задачу – снизить количество повторяющихся маршрутов и повысить удобство горожан.

— Наша задача – предложить такую маршрутную сеть, при которой человек мог бы максимально быстро переехать из любой точки города в место назначения, - отметил представитель НИИ АТ Павел Усов.

Изменения самих маршрутов коснутся только автобусов, поскольку троллейбусная линия «привязана» к уже существующей линии электропередач.

Чтобы сделать маршрутную сеть экономически выгодной и экологически безопасной предложили:

- закрыть один из маршрутов, соединяющий микрорайон Радужный с центром города;

- увеличить количество пересадочных узлов, где кировчане могут комфортно и бесплатно пересесть на другой автобус с учетом временного тарифа (30 минут, 60 минут).

Однако власти отстояли маршрут № 33, который соединяет пригород, Коминтерн и Филейку и маршрут № 16, курсирующий из той части Нововятского района, где проживает большее количество нововятчан.

Сейчас разработкой проекта новой сети общественных автобусов займется департамент городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU