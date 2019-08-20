Новые маршруты: власти обсудили как через год изменится сеть общественного транспорта?
В 2020 году сеть общественного транспорта города Кирова будет не узнать. Буквально. Речь здесь идет не о новых современных машинах, а об автобусных и троллейбусных маршрутах. Администрация города поставила перед собой задачу – снизить количество повторяющихся маршрутов и повысить удобство горожан.
— Наша задача – предложить такую маршрутную сеть, при которой человек мог бы максимально быстро переехать из любой точки города в место назначения, - отметил представитель НИИ АТ Павел Усов.
Изменения самих маршрутов коснутся только автобусов, поскольку троллейбусная линия «привязана» к уже существующей линии электропередач.
Чтобы сделать маршрутную сеть экономически выгодной и экологически безопасной предложили:
- закрыть один из маршрутов, соединяющий микрорайон Радужный с центром города;
- увеличить количество пересадочных узлов, где кировчане могут комфортно и бесплатно пересесть на другой автобус с учетом временного тарифа (30 минут, 60 минут).
Однако власти отстояли маршрут № 33, который соединяет пригород, Коминтерн и Филейку и маршрут № 16, курсирующий из той части Нововятского района, где проживает большее количество нововятчан.
Сейчас разработкой проекта новой сети общественных автобусов займется департамент городского хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU