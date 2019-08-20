Задолженность по ипотеке у кировчан – 56,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-20T16:33:04+03:00

За шесть месяцев в Кировской области заключили 6 095 ипотечных договоров. Фото: Архив «КП»

Всего с начала года банки выдали 6 095 кредитов на жилье

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Жители Кировской области накопили многомиллиардный долг по ипотечным кредитам. К 1 июля общая сумма задолженности составила 56,4 миллиарда.

Как сообщило Волго-Вятское главное управление Центрального банка России, за полгода эта цифра увеличилась на 6,1%: всего было выдано 6 095 ипотечных жилищных кредитов на 9,4 миллиарда рублей.

Радует лишь то, что кировчане исправно погашают обязательные платежи по кредитам: всего 0,5% кировчан не могут вовремя погашать задолженности, что на полпроцента меньше, чем по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU