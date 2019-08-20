Кировчанина, который раздевался перед детьми, отправят на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-20T17:01:19+03:00

Комиссия экспертов заключила, что мужчина не мог руководить своими действиями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Суд направил 37-летнего кировчанина на принудительное лечение. У мужчины, который раздевался перед детьми на улице Дзержинского, обнаружили признаки психического расстройства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

- Было установлено, что мужчина не осознавал, какую общественную опасность он наносит своими действиями, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что 24 апреля появилась информация о том, что у детского сада на улице Дзержинского неизвестный кировчанин оголился перед двумя пятилетними девочками. Мужчину удалось разыскать. Им оказался 37-летний местный житель. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU