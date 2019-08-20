2019-08-20T17:01:19+03:00
Происшествия

Кировчанина, который раздевался перед детьми, отправят на принудительное лечение

У мужчины обнаружили признаки психического расстройства
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Комиссия экспертов заключила, что мужчина не мог руководить своими действиямиКомиссия экспертов заключила, что мужчина не мог руководить своими действиямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Суд направил 37-летнего кировчанина на принудительное лечение. У мужчины, который раздевался перед детьми на улице Дзержинского, обнаружили признаки психического расстройства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

- Было установлено, что мужчина не осознавал, какую общественную опасность он наносит своими действиями, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что 24 апреля появилась информация о том, что у детского сада на улице Дзержинского неизвестный кировчанин оголился перед двумя пятилетними девочками. Мужчину удалось разыскать. Им оказался 37-летний местный житель. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24