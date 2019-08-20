Признавшуюся в убийстве двухлетнего сына кировчанку арестовали

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-20T14:08:01+03:00

Это событие, поражающее своей жестокостью, произошло в обычном кировском доме Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Она проведет как минимум два месяца в следственном изоляторе

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Убийство ребенка на пьяных посиделках потрясло весь Киров. Город негодовал по поводу поведения матери: как можно было взять с собой малыша в такое место, где будет спиртное? Первым под подозрение попал один из трех мужчин, составлявших компанию 29-летней женщине. Но позднее мать сама призналась в убийстве.

- На данный момент женщина арестована, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Ее поместили под стражу на два месяца.

Сейчас идет расследование этого дела. Предстоит множество экспертиз, среди которых комплексная психолого-психиатрическая. Специалисты проверят мать на вменяемость.

ИСТОЧНИК KP.RU