Признавшуюся в убийстве двухлетнего сына кировчанку арестовали
Она проведет как минимум два месяца в следственном изоляторе
Это событие, поражающее своей жестокостью, произошло в обычном кировском домеФото: Евгений ДЕМИХОВ
Изменить размер текста:
Убийство ребенка на пьяных посиделках потрясло весь Киров. Город негодовал по поводу поведения матери: как можно было взять с собой малыша в такое место, где будет спиртное? Первым под подозрение попал один из трех мужчин, составлявших компанию 29-летней женщине. Но позднее мать сама призналась в убийстве.
- На данный момент женщина арестована, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Ее поместили под стражу на два месяца.
Сейчас идет расследование этого дела. Предстоит множество экспертиз, среди которых комплексная психолого-психиатрическая. Специалисты проверят мать на вменяемость.
ИСТОЧНИК KP.RU