Кировский Гидрометцентр измерил радиацию в городе
Специалисты не обнаружили превышений
Специалисты ежедневно проводят замеры радиационного фонаФото: Иван ВИСЛОВ
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Замеры радиационного фона проводятся ежедневно на 20 станциях вблизи областного центра.
- В августе 2019 года на метеостанции в городе Кирове МЭД (мощность амбиентного эквивалента дозы) находится в пределах естественного фона, - сообщают в Кировском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На других метеостанциях скачки показаний и превышение средних многолетних значений в августе также не зафиксированы.
Специалисты утверждают, что уровень радиации в Кирове остается в рамках средних многолетних показателей.
ИСТОЧНИК KP.RU