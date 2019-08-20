2019-08-20T11:52:22+03:00
Общество

Кировский Гидрометцентр измерил радиацию в городе

Специалисты не обнаружили превышений
Евгений ДЕМИХОВ
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Специалисты ежедневно проводят замеры радиационного фонаСпециалисты ежедневно проводят замеры радиационного фонаФото: Иван ВИСЛОВ
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Замеры радиационного фона проводятся ежедневно на 20 станциях вблизи областного центра.

- В августе 2019 года на метеостанции в городе Кирове МЭД (мощность амбиентного эквивалента дозы) находится в пределах естественного фона, - сообщают в Кировском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На других метеостанциях скачки показаний и превышение средних многолетних значений в августе также не зафиксированы.

Специалисты утверждают, что уровень радиации в Кирове остается в рамках средних многолетних показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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