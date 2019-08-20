2019-08-20T13:23:21+03:00
Общество

Грибной сезон в разгаре: в Шабалинском районе пропал 67-летний мужчина

Мужчина, вероятнее всего, ушел в лес: он был одет в камуфляжную робу и резиновые сапоги
Елизавета Захарова
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67-летний мужчина не выходит на связь десятый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov67-летний мужчина не выходит на связь десятый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В деревне Крутой Шабалинского района десятый день идут активные поиски 67-летнего местного жителя. Последний раз Олега Вдовина видели 10 августа. С тех пор его местонахожение неизвестно.

Вероятно, мужчина ушел в лес за грибами и ягодами: он был одет в костюм защитного цвета, кепку аналогичного раскраса, на ногах – коричневые резиновые сапоги.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит добровольцев помочь найти человека. Если у вас есть какая-либо информация об Олеге Игоревиче, просим сообщить ее по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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