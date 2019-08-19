Нашел ключи на парковке: жителя Советска поймали за рулем чужой иномарки

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-19T17:43:58+03:00

Молодой человек вытащил из салона десять тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

40-летняя жительница райцентра пожаловалась в полицию на то, что у нее угнали машину. Она рассказала, что оставила новую иномарку стоимостью порядка одного миллиона рублей на парковке. Когда женщина вернулась за авто, поняла - потеряла ключи.

- Приехав позже, чтобы забрать машину на эвакуаторе, хозяйка не обнаружила свое транспортное средство на стоянке, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Автомобиль был найден на парковке одного из кафе на окраине города Советска. Полицейские дождались появления предполагаемого злоумышленника возле транспортного средства.

Как оказалось, 21-летний местный житель решил прокатиться на новеньком авто. Он увидел ключи неподалеку от того места, где оставила свой транспорт настоящая владелица иномарки. Молодой человек также вытащил из портмоне, лежавшего в салоне, десять тысяч рублей. Деньги он потратил.

За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, молодой человек может пойти еще по одной статье за кражу денег.

ИСТОЧНИК KP.RU