Вандалы забрызгали краской памятную доску герою Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-19T13:29:33+03:00

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Житель Кирова с возмущением написал в паблик «Злой Кировчанин» об акте вандализма, который произошел в парке Победы.

- Я зол, - говорится в сообщении. - Куда смотрят органы и администрация, наши жители? Вандализм вопиющий. Позор!

Автор также выложил фотографию. На ней видно, что на памятной доске Григорию Булатову (герой, первым водрузивший Знамя Победы на Рейхстаг) появились следы белой краски.

В комментариях к сообщению многие жители города пристыдили вандалов и напомнили, что без героев той войны не было бы нас. Хотя некоторые кировчане возмущены не столько самим инцидентом, сколько отношением к ветеранам и пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU