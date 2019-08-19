2019-08-19T13:20:46+03:00
Общество

Четверо кировчан заработали 19,7 млн на незаконном выводе денег

Все полученные средства преступники отдадут в государственный бюджет
Елизавета Захарова
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Госбюджет пополнится на 19,7 миллиона рублей. Фото: Архив «КП»Госбюджет пополнится на 19,7 миллиона рублей. Фото: Архив «КП»
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Незаконная финансовая деятельность обернулась для четырех кировчан уголовным сроком, а для госбюджета - пополнением на 19,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Четверо кировчан, сговорившись, решили нажиться на незаконной банковской деятельности. Преступники помогали гражданам выводить деньги со счетов принадлежавших им компаний, разумеется, за вознаграждение. Схема проста: к «фантастической четверке» обращались руководители фирм, которым нельзя было обналичивать деньги со своих счетов, они якобы заключали договор о предоставлении услуг, после чего мошенники обналичивали деньги в качестве оплаты «за услуги» и переводили их клиентам, забрав себе вознаграждение. Так кировчане заработали 19,7 миллиона рублей.

Однако их незаконная деятельность была пресечена. Подозреваемых задержали и возбудили в их отношении уголовное дело по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Ленинский районный суд признал задержанных виновными и приговорил их к взысканию в счет бюджета России заработанной суммы. Осужденные не согласились с решением суда и подали на апелляцию. Но Судебная коллегия оставила приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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