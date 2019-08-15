2019-08-15T18:04:09+03:00
Общество

В Кирове неделю назад пропал 33-летний мужчина

Местонахождение местного жителя неизвестно с 9 августа
Анна КРЮКОВА
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Мужчина пропал почти неделю назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина пропал почти неделю назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области продолжаются поиски 33-летнего Наиля Хадиева. Мужчина пропал в пятницу, 9 августа. В этот день его в последний раз видели в селе Пасегово. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове сообщили приметы пропавшего: рост 169 см, плотного телосложения, волосы черные, короткая стрижка и карие глаза. Мужчина был одет в черную куртку с белыми вставками на рукавах, синие джинсы, коричневые сандалии, черную кепку. С собой у мужчины была черная сумка.

Если вы знаете, где может находиться Наиль, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 либо 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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