«Одна из главных задач - поддержка молодых специалистов»: в Кирове прошло традиционное августовское совещание педагогов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-15T17:40:50+03:00

Участники собрания подвели итоги прошедшего учебного года, и обозначили цели и задачи на новый

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В четверг, 15 августа, педагоги и руководители образовательных организаций встретились на традиционном августовском совещании в региональном правительстве. Собравшиеся обсудили задачи и направления развития системы образования Кировской области.

Открыл заседание первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. Он обратил внимание на то, что в 2019 году область получила из федерального бюджета 155 млн рублей. Средства ушли на оснащение образовательных организаций современным оборудованием, на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и на создание в Кирове технопарка «Кванториум».

- Кировская область является активным участником реализации национальных проектов, - уточнил Дмитрий Курдюмов. - Строятся новые школы и детские сады. Так, в этом году завершилось строительство школы на 825 мест в Зуевке, с опережением идут работы по возведению школы в Чистых прудах. Также в Кирове построено шесть детских садов, в городе и области идет строительство еще 15 детских дошкольных учреждений. Кроме того, в школах региона создаются и оснащаются профильные классы, внедряется система наставничества.

Работа августовского педагогического совещания продолжилась в формате секцийФото: Анна КРЮКОВА

В своей речи первый зампред правительства рассказал не только о достижениях области, но и о задачах, над которыми предстоит работать. Так, Дмитрий Курдюмов обратил внимание на необходимость поддерживать молодых специалистов.

- Более 30% выпускников уезжают продолжать обучение в других городах, - отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области. - Поэтому одной из главных задач остается повышение престижа профессии педагога и поддержка молодых специалистов, которым и предстоит заниматься реализацией национальных проектов в будущем.

Затем на собрании выступила почетный гость, директор департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами министерства просвещения Российской Федерации Мария Хлопотных. Она отметила, что регион активно участвует в нацпроекте «Образование» (а именно 8 проектов из 10 возможных) и поблагодарила руководство региона за поддержку молодых специалистов.

- В мае 2019 года в городе Выборге прошла учительская конференция по формированию новых компетенций, в которой приняли участие и педагоги Кировской области, - сообщила Мария Хлопотных. - Особенно приятно, что руководством региона уделяется особое внимание повышению квалификации и поддержке молодых специалистов.

Также с докладом на собрании выступила и министр образования Кировской области Ольга Рысева. Она отметила, что в регионе продолжают создавать новые места в детских садах, благодаря чему мамы могут своевременно выходить на работу. Кроме того, создаются условия для рождения двух, трех и и последующих детей. Не остались без внимания и такие важные темы, как результаты госаттестации школьников, профориентационная работа, участие в олимпиадах и патриотическое воспитание молодежи. Начатая работа будет продолжена в новом учебном году.

Министерство просвещения РФ выразило благодарность кировским педагогамФото: Анна КРЮКОВА

Кроме того, на совещании лучшим руководителям и учителям школ региона традиционно вручили ведомственные награды и присудили почетное звание «Заслуженный работник системы образования Кировской области».

ИСТОЧНИК KP.RU