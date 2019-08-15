2019-08-15T16:05:07+03:00
Происшествия

Житель Пижанского района получил 17 лет за убийство матери и двоих ее знакомых

19-летний парень будет отбывать наказание в колонии строго режима
Алена ЗАЙЦЕВА
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17 лет проведет 19-летний парень в колонии строго режима17 лет проведет 19-летний парень в колонии строго режимаФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Житель села Безводное Пижанского района еще может обжаловать приговор – он пока не вступил в законную силу. Суд приговорил его к 17 годам колонии строго режима. Молодой человек полностью признал вину. Его судили по двум статьям: п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба».

Само жестокое убийство произошло в ночь с 18 на 19. Пожар в двухквартирном доме заметили соседи. Вызвали пожарную, но к тому времени дом полыхал так, что зайти в него не представлялось возможным. На пепелище нашли останки троих человек. Выяснилось, что это была 38-летней женщина, ее 32-летний знакомый и 64-летний сосед-пенсионер.

- В ходе проведенных первоначальных следственных действий было выяснено, что причиной пожара могли стать умышленные действия 19-летнего сына погибшей женщины, - сообщили в СУ СК РФ по Кировской области. – В тот вечер между ним и знакомым матери возник конфликт. Обвиняемый стал выгонять мужчину из квартиры, последний уходить отказывался. В результате ссоры обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зажигалкой умышленно поджог рулон обоев, находящийся на веранде.

Парень все же пытался потушить горящий угол. Но огонь уже пошел на стены. Понимая, что дом загорится, сын все же вышел из дома, оставив троих взрослых дома и не предупредив их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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