Маленькие кировчане остались довольны отдыхом в детских лагерях

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-15T14:01:20+03:00

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Летняя оздоровительная кампания в Кировской области подходит к завершению. В детских лагерях уже начались четвертые смены. Как и раньше этим летом, особое внимание уделялось не только вопросам безопасности, но и другим обязательным условиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Безопасность детей, безусловно, была и остается на первом месте, однако не стоит забывать, что детский отдых должен быть полезным, - уточнила министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. - Поэтому при проведении проверок в лагерях в течение лета мы также оценивали содержание деятельности и занятости детей во время отдыха.

Для этого специалисты Центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы» провели в июне и июле анкетирование ребят. В опросе поучаствовали четыре тысячи человек. Детям предлагали ответить на вопросы по таким критериям, как взаимодействие со сверстниками и вожатыми, образовательная и оздоровительная деятельность, правила пребывания в лагере, бытовые условия. Результаты анкетирования показали, что дети остались довольны отдыхом.

- Содержание работы с детьми, которые приезжают в лагеря Центра отдыха «Вятские каникулы», носит приоритетный характер, - отметил директор Центра «Вятские каникулы» Георгий Барминов. - Результаты полученного опроса подтверждают, что этот подход правильный. Дети довольны отдыхом, а для нас это самое главное.

В анкетировании предложили поучаствовать и родителям. В итоге 75% опрошенных также устроил отдых детей. Всего за три смены в восьми лагерях Центра «Вятские каникулы» уже отдохнули 5426 ребят.

Всего на подготовку лагерей к летнему сезону с сентября 2018 года затрачено более 41 млн рублей. Средства направили на улучшение инфраструктуры, текущие и капитальные ремонты, приобретение нового оборудования, мебели, инвентаря, в том числе, спортивных площадок и бассейна в ДОЛ «Весна».

ИСТОЧНИК KP.RU