В Кирове две недели не могут найти 17-летнюю девушку
Екатерина Перминова пропала 30 июля
Девушка ушла из дома и не вернулась. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кирове продолжаются поиски 17-летней девушки. Екатерина Перминова 30 июля около 17.00 ушла из дома в Октябрьском районе и не вернулась. С тех пор информации о местонахождении подростка нет.
Приметы пропавшей сообщили активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый»: рост 160-165 см, нормального телосложения, прямые волосы ниже плеч. На момент ухода она была одета в спортивные штаны и толстовку цвета хаки, темные кроссовки.
Если вам известно, где может находиться Екатерина Перминова, просьба сообщить об этом по номерам: 89091351085 или 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU