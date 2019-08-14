В Кирове две недели не могут найти 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-14T17:42:57+03:00

Девушка ушла из дома и не вернулась. Фото: vk.com/ornkirov

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В Кирове продолжаются поиски 17-летней девушки. Екатерина Перминова 30 июля около 17.00 ушла из дома в Октябрьском районе и не вернулась. С тех пор информации о местонахождении подростка нет.

Приметы пропавшей сообщили активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый»: рост 160-165 см, нормального телосложения, прямые волосы ниже плеч. На момент ухода она была одета в спортивные штаны и толстовку цвета хаки, темные кроссовки.

Если вам известно, где может находиться Екатерина Перминова, просьба сообщить об этом по номерам: 89091351085 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU