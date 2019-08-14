«Стоительство продолжалось четыре года»: на путепроводе в Чистых прудах завершились работы

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-14T16:56:29+03:00

Работы на объекте начались в 2015 году. Фото: Антон МАМАЕВ

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Сегодня, 14 августа, «Мостоотряд-46» завершил строительство путепровода в Чистых прудах. Завтра на объекте начнет работу итоговая комиссия Госстройнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.

- Комиссия будет проверять и давать оценку качеству объекта, его соответствие ГОСТам, - уточнил начальник управления строительства и инженерной инфраструктуры Александр Зудилов. - Проверка продлится до 25 августа.

Затем начнется процедура приемки путепровода. Движение по объекту планируют пустить 31 августа.

Напомним, что проект путепровода подготовили в 2009 году, в 2010 он прошел госэкспертизу. В 2015 году поступили первые средства на строительство, тогда же начались и работы. Суммарно строительство путепровода длилось четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU