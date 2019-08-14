«Стоительство продолжалось четыре года»: на путепроводе в Чистых прудах завершились работы
Сегодня, 14 августа, «Мостоотряд-46» завершил строительство путепровода в Чистых прудах. Завтра на объекте начнет работу итоговая комиссия Госстройнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кирова.
- Комиссия будет проверять и давать оценку качеству объекта, его соответствие ГОСТам, - уточнил начальник управления строительства и инженерной инфраструктуры Александр Зудилов. - Проверка продлится до 25 августа.
Затем начнется процедура приемки путепровода. Движение по объекту планируют пустить 31 августа.
Напомним, что проект путепровода подготовили в 2009 году, в 2010 он прошел госэкспертизу. В 2015 году поступили первые средства на строительство, тогда же начались и работы. Суммарно строительство путепровода длилось четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU