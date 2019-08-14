2019-08-14T17:22:18+03:00
Общество

В Кирове могут закрыть сразу восемь автобусных маршрутов

Инициативу обсудят на заседании рабочей группы по транспорту
Анна КРЮКОВА
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Также некоторые автобусные маршруты планируется изменитьТакже некоторые автобусные маршруты планируется изменитьФото: Анна КРЮКОВА
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Кировские перевозчики предлагают закрыть сразу восемь автобусных маршрутов. В «немилость» попали маршруты № 2, 11, 14, 17, 37, 70, 87, 88. Информация об этом появилась в паблике «Красивый Киров».

- Именно такое предложение поступило от кировских перевозчиков на запрос рабочей группы по транспорту, которая разрабатывает КСОТ (комплексная система организации общественного транспорта), - уточнили общественники. - Казалось бы, что они творят? Закрывают самые топовые маршруты, не предлагая им замену. Но на самом деле это довольно компетентное предложение - при соблюдении одного условия.

Фотографию с предложением опубликовали в паблике «Красивый Киров». Фото: vk.com/kirov_krasiv

Фотографию с предложением опубликовали в паблике «Красивый Киров». Фото: vk.com/kirov_krasiv

О каком именно условии идет речь, в сообществе не рассказали. Также к записи в паблике приложили фотографию, на которой содержатся предложения не только по закрытию, но и по изменению некоторых маршрутов. Это может коснуться маршрутов № 16, 23, 38, 44, 46, 50, 84 и 90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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