За продажу бюджетных трансформаторов директор МУПа может сесть в тюрьму на шесть лет

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-14T14:02:59+03:00

Трансформаторы пролежали восемь лет, пока директор не решил их продать, а деньги взять себе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ «Растрата» может обернуться для бывшего директора муниципального унитарного предприятия сроком в шесть лет. Как удалось доказать следователям, в 2010 году ЖКХ «Теплосети» были переданы несколько новых трансформаторов для замены старых. По мере смены, старые складывали в котельной МУПа.

В этом году директор решил их продать. Девять трансформаторов, которые, по сути, являлись бюджетным имуществом, им были проданы. Но деньги в кассу предприятия не поступили. Руководитель присвоил себе 340 тысяч рублей, за что и будет судим. Вину в ходе следствия теперь уже бывший руководитель признал и раскаивается. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU