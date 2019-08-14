Опасная вода: прокуратура нашла массу нарушений в качестве питьевой воды

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-14T13:24:43+03:00

За воду населения платит регулярно, а вот качество ресурса оставляет желать лучшего Фото: Евгения ГУСЕВА

Виноваты как чиновники, так и контролирующие органы

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В каждом районе прокуратура досконально проверила качество питьевой воды, а также состояние водоводов. Результаты оказались неутешительными. Например, в Фаленском районе в одной из водонапорных башен вода стекала внутрь прямо по земле. Соответственно, подавалась она в дома с грязью и песком.

КАКИЕ НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

1. В связи с отсутствием объектов водоподготовки большинство источников питьевого водоснабжения (артезианские скважины) не соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию бора, бария, фтора, параметрам жесткости.

2. Качество питьевой воды из поверхностных источников стабильно неудовлетворительно по санитарно-химическим, микробиологическим показателям.

3. Выявлены факты ненадлежащего исполнения предоставленных полномочий в сфере организации водоснабжения населения органами местного самоуправления, в том числе по утверждению схем водоснабжения и водоотведения, при распоряжении муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры, определении водоснабжающей организации, обеспечении контроля за качеством питьевой воды и безопасностью стоков.

4. Без должного внимания оставлены вопросы качественного водоснабжения и региональными органами государственной власти.

5. Вопреки требованиям закона, предоставленные министерству энергетики и ЖКХ функции по осуществлению мониторинга показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения, разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения фактически не реализованы.

6. Существенные недостатки вскрыты в работе органов контроля – Управления Роспотребнадзора по Кировской области, в деятельности которого выявлены нарушения требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

7. При проведении проверок по вопросам качества питьевой воды, оказании услуг водоснабжения и водоотведения, выявлены факты проведения незаконных проверочных мероприятий, принятия актов инспекторского реагирования, нарушения административного законодательства, повлекшие назначение привлекаемым лицам необоснованно сурового наказания.

- Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, в том числе внесенных региональному министру энергетики и ЖКХ, а также руководителю регионального управления Роспотребнадзора находятся на контроле прокуратуры Кировской области, - сообщили в ведомстве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 295 из 317 муниципальных образований есть система централизованного водоснабжения

1,2 миллиона кировчан она обеспечивает питьевой водой

400 нарушений закона нашли прокуроры

262 представления вынесено чиновникам

17 исковых заявлений направлено в суд

50 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU