«Можно говорить об улучшении погоды»: тепло в Кирове продержится дольше недели

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-13T15:37:13+03:00

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В областной центр вскоре придет лето. Как уже ранее сообщалось, температура воздуха может достичь +22 градусов. Однако есть вероятность, что будет и теплее.

- Начавшаяся неделя будет холоднее климатической нормы на 1-1,5 градуса, - сообщили в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Несмотря на низкий температурный фон, можно говорить о начале улучшения погодных процессов.

По прогнозам, количество осадков будет ниже нормы. Во второй половине недели намечается значительное потепление. Днем температура воздуха может достигать +17...+24 градусов, а ночью - +11...+16 градусов. Однако в темное время суток возможны заморозки.

Метеорологи подтвердили свой прогноз на окончание августа: третья декада месяца должна быть относительно теплой и мягкой.

ИСТОЧНИК KP.RU