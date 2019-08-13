2019-08-13T15:37:13+03:00
Общество

«Можно говорить об улучшении погоды»: тепло в Кирове продержится дольше недели

Метеорологи сделали благоприятный прогноз на ближайшие дни
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Кажется, самую суровую часть лета кировчане уже пережилиКажется, самую суровую часть лета кировчане уже пережилиФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

В областной центр вскоре придет лето. Как уже ранее сообщалось, температура воздуха может достичь +22 градусов. Однако есть вероятность, что будет и теплее.

- Начавшаяся неделя будет холоднее климатической нормы на 1-1,5 градуса, - сообщили в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Несмотря на низкий температурный фон, можно говорить о начале улучшения погодных процессов.

По прогнозам, количество осадков будет ниже нормы. Во второй половине недели намечается значительное потепление. Днем температура воздуха может достигать +17...+24 градусов, а ночью - +11...+16 градусов. Однако в темное время суток возможны заморозки.

Метеорологи подтвердили свой прогноз на окончание августа: третья декада месяца должна быть относительно теплой и мягкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицу Комсомольскую и подъезд к вокзалу отремонтируют к запуску путепровода в Чистых прудах
95,7% дохода Кировской области - налоговые выплаты
Кировским студентам предлагают побороться за национальную премию в области сельхозмашиностроения
В суд ушло дело директора Юрьянского МУПа
В Афанасьевском районе ввели режим ЧС из-за паводка
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» призывает любителей парашютного спорта соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов
«Продавец воздуха» из Великорецкого поддержал идею календаря с 13 месяцами
В Кировской области три женщины незаконно обналичили маткапитал на 9 млн рублей
Кировчане обнаружили труп женщины под окнами своего дома
«Ковры очень высокого качества»: в Кирово-Чепецке ямы на дорогах застелили паласами
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации в первом полугодии инвестиционных программ
В администрации расскажут, можно ли вернуть городу землю в парке Победы
В Котельниче начальника лесного отдела задержали за получение взятки в значительном размере
Стало известно, что может появиться на месте больничного городка за «Алыми парусами»
Задача - выйти из горящего здания: кировские квест-комнаты не соответствуют требованиям пожарной безопасности
Игорь Маковский: «Мы системно и последовательно повышаем уровень «цифровых» компетенций персонала и уже видим практический эффект от этой работы»
15-летнего кировчанина ищут вторые сутки
Через километры к звездам: кировчан приглашают посмотреть на августовский поток Персеиды