«Можно говорить об улучшении погоды»: тепло в Кирове продержится дольше недели
В областной центр вскоре придет лето. Как уже ранее сообщалось, температура воздуха может достичь +22 градусов. Однако есть вероятность, что будет и теплее.
- Начавшаяся неделя будет холоднее климатической нормы на 1-1,5 градуса, - сообщили в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Несмотря на низкий температурный фон, можно говорить о начале улучшения погодных процессов.
По прогнозам, количество осадков будет ниже нормы. Во второй половине недели намечается значительное потепление. Днем температура воздуха может достигать +17...+24 градусов, а ночью - +11...+16 градусов. Однако в темное время суток возможны заморозки.
Метеорологи подтвердили свой прогноз на окончание августа: третья декада месяца должна быть относительно теплой и мягкой.
ИСТОЧНИК KP.RU