Улицу Комсомольскую и подъезд к вокзалу отремонтируют к запуску путепровода в Чистых прудах

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-13T14:46:22+03:00

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В Кирове отремонтируют улицу Комсомольскую и проезд к железнодорожному вокзалу. Такое решение связано с запуском путепровода в микрорайоне Чистые пруды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- После введения путепровода движение по этому участку станет очень интенсивным, - уточнил сити-менеджер Илья Шульгин. - Однако его состояние не выдерживает никакой критики - яма на яме.

Также глава администрации обратил внимание и на подъезды к железнодорожным путям. Проехать там без риска повредить машину очень сложно. Деньги на ремонт, а именно 6 млн 620 тысяч рублей, принято изыскать в муниципальном бюджете.

Эти средства уйдут на замену бортового камня, фрезерование полотна, укладку двух слоев асфальтобетонного покрытия и обустройство обочин на участке от улицы Попова до улицы Пугачева. Также укладку асфальта проведут и на проезде к железнодорожному вокзалу от Комсомольской площади до шлагбаума. Планируется, что работы завершатся в первой половине сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU