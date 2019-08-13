2019-08-13T14:25:37+03:00
Общество

Кировским студентам предлагают побороться за национальную премию в области сельхозмашиностроения

Лауреаты смогут получить денежные премии, ценные призы и предложения о трудоустройстве
Мария ПЕТРОВА
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Александр Александрович Ежевский. Фото: kirovreg.ruАлександр Александрович Ежевский. Фото: kirovreg.ru
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Студенты города Кирова смогут побороться за Национальную премию имени А. А. Ежевского. Принять участие в конкурсе предлагают учащимся 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 специалитета. Молодые люди должны обучаться по специальностям, связанным с разработкой и конструированием сельхозмашин. Также основные критерии для участия - высокие результаты в учебе и научных исследованиях наряду с активным участием в жизни вуза. Документы на конкурс будут принимать до 20 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Итоги события подведут 3 ноября, в день рождения Александра Александровича Ежевского. До 30 лауреатов смогут получить денежные премии, ценные призы и предложения о трудоустройстве от ведущих производителей сельхозтехники.

- Проведение таких конкурсов - это эффективный инструмент выявления, поддержки и привлечения на производство талантливой молодежи, - отметил председатель правительства области Александр Чурин. - От перспективных молодых специалистов во многом зависит будущее промышленной отрасли, в том числе, сельхозмашиностроения.

Напомним, что Александр Ежевский является советским государственным деятелем, министром тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, ученым. Его имя носит Иркутский государственный аграрный университет.

Национальную премию имени А. А. Ежевского утвердили в 2017 году Ассоциацией «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России. Цель события - развивать научный потенциал в области отечественного сельхозмашиностроения, поддерживать талантливых студентов, содействовать их профессиональному росту, выстраивать более тесное взаимодействие между высшими учебными заведениями и заводами - производителями сельхозтехники.

Полная информация о порядке и условиях проведения конкурса опубликована на сайте http://www.rosspetsmash.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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