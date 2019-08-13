2019-08-13T13:32:53+03:00
Происшествия

В Афанасьевском районе ввели режим ЧС из-за паводка

В реке Кама повысился уровень воды
Евгений ДЕМИХОВ
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Вода подтопила дома местных жителей, школу и поликлинику. Фото: afanasyevo.ucoz.ruВода подтопила дома местных жителей, школу и поликлинику. Фото: afanasyevo.ucoz.ru
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12 августа на территории Афанасьевского района ввели режим чрезвычайной ситуации. В районном центре вода подтопила несколько социально значимых объектов: школу и поликлинику. Кроме того, в населенном пункте подмыло дамбу, из-за чего переезд по ней временно закрыли.

- Режим ЧС муниципального уровня введен из-за повышения уровня воды в реке Кама, - сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Это произошло в связи с обильными дождями.

Как сообщают в ведомстве, оперативная группа спасателей выезжала на место происшествия. На утро 13 августа вода ушла из подтопленных объектов.

Кстати, в МЧС сообщили, что режим ЧС для Кировской области - не новинка. Так, на данный момент он действует в нескольких районах, среди них - Зуевский, Нагорский и Лебяжский. В последнем это произошло из-за пострадавших посевов яровых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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