«Продавец воздуха» из Великорецкого поддержал идею календаря с 13 месяцами

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-13T13:04:15+03:00

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В сети начала гулять идея, которую поддерживают пользователи – изменить календарь. По замыслу пользователя Reddit, в календаре будет не 12 месяцев, а 13. Тогда в месяце получится 28 дней, а недель – строго 4. И каждый понедельник будет выпадать на 1, 8, 15, 22 число. Новый год вообще станет отдельным днем – без месяца. В високосные годы на Новый год будет выпадать два дня.

- Пользователи Сети предложили изменить календарь — сделать 13 месяцев по 28 дней, - написал Александр Шустов , фермер из села Великорецкое. - И желательно - семь пятниц на неделе.

Александр Шустов прославился тем, что в октябре 2017 года предложил организовать продажу воздуха в банках. Причем не простого, а святого. Его усадьба находится сразу за Никольской церковью Великорецкого храмового комплекса, где весь воздух вокруг - святой. Через год Александр назвал свою усадьбу «Великорецкий воздух». Он занимается производством фермерских продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU