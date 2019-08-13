В Кировской области три женщины незаконно обналичили маткапитал на 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-13T10:55:59+03:00

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Перед судом предстанут три жительницы Кировской области. Дамы искали клиенток и «помогали» им незаконно обналичивать свои материнские капиталы. Так, с сентября 2015 года по февраль 2018 года 36 и 37-летние женщины провернули свою схему с 20 жительницами.

- Одна из организаторов преступной группировки предоставила в пенсионный фонд сведения о том, что она якобы планируют приобрести жилье, а тем самым улучшить свои жилищные условия, за счет материнского капитала, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - После того, как она обналичила деньги, женщины решили таким же образом подыскивать матерей, у которых на руках имелся сертификат.

В итоге, обвиняемые обналичивали маткапиталы, часть средств передавали клиенткам, а большую часть денег тратили по своему усмотрению. К примеру, дамы приобретали имущество, арендовали транспорт. Всего женщины похитили бюджетные средства на сумму более 8,9 млн рублей. Сейчас уголовное дело в отношении жительниц передали в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU