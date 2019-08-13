Кировчане обнаружили труп женщины под окнами своего дома

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-13T10:28:40+03:00

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В один из выходных дней жильцы дома, расположенного в Метрограде, увидели лежащего человека. Большинство прошли мимо. Как некоторые потом признались в комментариях группы - думали, что спит. Только к вечеру выяснилось, что женщина умерла.

- Тело обнаружили 10 августа около 17 часов вечера, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

На данный момент следователи выясняют личность женщины. Кроме того, проводятся процедуры по выяснению причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU