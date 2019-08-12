В администрации расскажут, можно ли вернуть городу землю в парке Победы

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-12T17:21:24+03:00

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Депутаты кировской гордумы намерены обратиться к сити-менеджеру Илье Шульгину по поводу проданной земли в парке Победы. Они планируют выяснить, будет ли город возвращать себе этот участок или же территория так и будет принадлежать частнику. Об этом сообщает «Эхо Москвы» в Кирове.

- Если пока не стоит вопрос об изъятии земли, значит, она остается у текущего собственника, - пояснил депутат гордумы Александр Чиликин. - Я думаю, что осенью мы депутатским корпусом поднимем этот вопрос, чтобы нам администрация пояснила свою позицию.

Напомним, что с 2007 по 2015 год неустановленные лица путем обмана приобрели право на участок в парке Победы площадью более 43 тыс. кв. м. Затем землю продали одной из строительных компаний города.

ИСТОЧНИК KP.RU