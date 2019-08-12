В Котельниче начальника лесного отдела задержали за получение взятки в значительном размере
Чиновник потребовал денег от директора одного из предприятий за ту работу, которую должен был выполнить в силу своих служебных обязанностей. Начальник лесного отдела Котельничского лесничества получил 50 тысяч рублей от предпринимателя.
- У регионального министерства лесного хозяйства возникли претензии к предприятию, - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - Организация должна была заниматься восстановлением леса на месте, где производилась вырубка.
Директор обратился к чиновнику с просьбой предоставить необходимые документы о том, что предприятие не может заниматься лесовосстановлением. На это он получил ответный запрос - мол, нужно «позолотить ручку». Передача состоялась 26 апреля. На днях чиновника задержали по подозрению в получении взятки в значительном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU