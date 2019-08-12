Стало известно, что может появиться на месте больничного городка за «Алыми парусами»

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-12T15:16:27+03:00

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На месте больничного городка за «Алыми парусами» может появиться конгресс-холл. Строительство объекта планируется в рамках подготовки к 650-летию Кирова. Информация о возведении «многофункционального комплекса с подземной стоянкой» содержится в презентации, подготовленной к юбилею города. Об этом сообщили в паблике «Строим Киров».

Напомним, что местные жители жалуются на частые пожары в ветхих постройках на улице Московской. В пресс-службе министерства здравоохранения Кировской области «Комсомолке» сообщили, что снос заброшенных зданий планируется. Однако точные сроки работ неизвестны.

- В связи с тем, что на указанной территории находится здание, признанное объектом культурного наследия, данный вопрос требует соблюдения правовых процедур, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU