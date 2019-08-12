Задача - выйти из горящего здания: кировские квест-комнаты не соответствуют требованиям пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-12T15:17:26+03:00

Квест-румы заманивают молодежь интересными задачами. Вряд ли в их список входит эвакуация при пожаре Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Торговые и развлекательные центры, школы, детские лагеря - все они регулярно попадают под пристальное внимание прокуроров. Не обошлись без проверок и квест-комнат.

- В результате выявлены нарушения закона, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Часть организаторов эксплуатировала помещения в нарушение требований пожарной безопасности, кроме того, выявлены организаторы, осуществляющие свою деятельность без регистрации.

Искали популярные в наши дни квест-румы в интернете: здесь все они как на ладони. А дальше - дело нехитрое. Комиссия во главе с прокурором приходит с проверкой: СЭС, пожарная безопасность, законодательство.

Проверки прошли в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. В одной из организаций эксплуатировались помещения, стены которых были отделаны материалами с высокой степенью пожарной опасности. Кроме того, в здании не были оборудованы вытяжки для дыма, а эвакуационные выходы не открывались без ключа. В другой квест-комнате не было аварийного освещения. А в третьей организатор и вовсе не имел государственной регистрации.

Всем нарушителям направили предписания. Кроме того, в скором времени к организаторам могут прийти комиссии из МЧС, налоговой и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU