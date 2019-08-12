Через километры к звездам: кировчан приглашают посмотреть на августовский поток Персеиды

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-12T11:49:18+03:00

С каждым разом астровыезд собирает все больше и больше людей. Фото: vk.com/astro_kirov

За небом астрономы будут наблюдать в деревне Хреново

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У кировчан вновь появилась возможность понаблюдать за одним из красивейших и насыщенных звездопадов. Очередной астровыезд в деревню Хреново состоится уже в этот вторник, 13 августа. Астрономы и все желающие смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды.

— В этот день ожидается не менее 100 метеоров в час, – написали организаторы в группе «Любительская Астрономия в Кирове». — Мы проведем экскурсию по созвездиям летнего неба и небольшую лекцию о небесных явлениях, Луне, Юпитере, Сатурне и объектах дальнего космоса!

Астрономы традиционно выедут за 55 километров от городской черты, чтобы насладиться красотой чистого звездного неба. Полевые наблюдения пройдут неподалеку от поселка Хреново. Участие в астровыезде свободное и бесплатное. Все желающие могут записаться в комментариях в группе.

Участники выезда встречаются на Театральной площади со стороны Драмтеатра в 19.30. У опаздывающих будет всего десять минут, чтобы добраться до места сбора и уехать организованно.

ПРОГРАММА АСТРОВЫЕЗДА:

19.30 - 19.40 — сбор участников.

19.45 — выезд из Кирова.

21.00 — прибытие на место наблюдений.

21.15 - 22.30 — наблюдения Луны, Юпитера и Сатурна в телескоп.

21.30 - 22.00 — лекция под открытым небом о метеорных потоках и небесных явлениях.

22.30 - 23.00 — экскурсия по созвездиям летнего неба.

23.00 - 01.30 — наблюдения метеорного потока Персеиды и объектов дальнего космоса в телескоп.

01.45 — отъезд в Киров.

Единственным препятствием для лицезрения звездопада может стать погода. Выезд состоится только при ясной, малооблачной погоде.

Ночью температура воздуха не превысит 5-7 градусов по Цельсию. Так как наблюдения будут проходить в чистом поле, где гуляет ветер, то одеваться следует как при -5. Самым стойким наблюдателям, которые останутся до конца выезда, лучше захватить с собой горячий чай и еду.

— Можно взять с собой туристический коврик, либо сидушку. С ними будет удобнее наблюдать метеоры, – рекомендуют бывалые астрономы. — Обязательно возьмите фонарик, желательно с переключением в красный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU