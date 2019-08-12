Через километры к звездам: кировчан приглашают посмотреть на августовский поток Персеиды
У кировчан вновь появилась возможность понаблюдать за одним из красивейших и насыщенных звездопадов. Очередной астровыезд в деревню Хреново состоится уже в этот вторник, 13 августа. Астрономы и все желающие смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды.
— В этот день ожидается не менее 100 метеоров в час, – написали организаторы в группе «Любительская Астрономия в Кирове». — Мы проведем экскурсию по созвездиям летнего неба и небольшую лекцию о небесных явлениях, Луне, Юпитере, Сатурне и объектах дальнего космоса!
Астрономы традиционно выедут за 55 километров от городской черты, чтобы насладиться красотой чистого звездного неба. Полевые наблюдения пройдут неподалеку от поселка Хреново. Участие в астровыезде свободное и бесплатное. Все желающие могут записаться в комментариях в группе.
Участники выезда встречаются на Театральной площади со стороны Драмтеатра в 19.30. У опаздывающих будет всего десять минут, чтобы добраться до места сбора и уехать организованно.
ПРОГРАММА АСТРОВЫЕЗДА:
19.30 - 19.40 — сбор участников.
19.45 — выезд из Кирова.
21.00 — прибытие на место наблюдений.
21.15 - 22.30 — наблюдения Луны, Юпитера и Сатурна в телескоп.
21.30 - 22.00 — лекция под открытым небом о метеорных потоках и небесных явлениях.
22.30 - 23.00 — экскурсия по созвездиям летнего неба.
23.00 - 01.30 — наблюдения метеорного потока Персеиды и объектов дальнего космоса в телескоп.
01.45 — отъезд в Киров.
Единственным препятствием для лицезрения звездопада может стать погода. Выезд состоится только при ясной, малооблачной погоде.
Ночью температура воздуха не превысит 5-7 градусов по Цельсию. Так как наблюдения будут проходить в чистом поле, где гуляет ветер, то одеваться следует как при -5. Самым стойким наблюдателям, которые останутся до конца выезда, лучше захватить с собой горячий чай и еду.
— Можно взять с собой туристический коврик, либо сидушку. С ними будет удобнее наблюдать метеоры, – рекомендуют бывалые астрономы. — Обязательно возьмите фонарик, желательно с переключением в красный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU