2019-08-11T21:30:25+03:00
Происшествия

МЧС: в Кировской области ожидаются заморозки

Осень еще не наступила, а на улице заметно похолодает в ближайшее время
Евгений ДЕМИХОВ
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Снег пока не выпадет, но, кажется, до начала снегопадов уже недолго осталосьСнег пока не выпадет, но, кажется, до начала снегопадов уже недолго осталосьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До окончания лета - почти три недели, а осенняя погода уже давно наступила. Если с каждым днем будет все холоднее (а для этого есть все предпосылки), то отопительный сезон может начаться уже в начале сентября, правда, не у всех.

Заметное похолодание будет уже ночью 12 августа. По информации ГУ МЧС России по Кировской области, в регионе температура воздуха может опуститься до 0...-1 градуса. Возможны заморозки на почве и в воздухе. А судя по прогнозам синоптиков, подобные ночи теперь будут нередкими. Так, похожая погода ожидается еще и в ночь с 13 на 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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