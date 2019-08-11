Десятки домов в пяти кировских микрорайонах временно останутся без света

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-11T14:50:25+03:00

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Около сотни многоквартирных и индивидуальных домов будут отключены от электроэнергии в понедельник, 12 августа. Это произойдет из-за плановых работ АО «Горэлектросети».

Среди домов, в которых произойдет отключение, здания в пяти микрорайонах города: Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Нововятском, а также в заречной части. Энергетики прекратят подачу электричества в среднем на полдня с 7-8 часов утра. Однако, в некоторых домах отключение продлится до 17 часов вечера. Подробный график работ можно увидеть на сайте организации в разделе «Потребителям».

ИСТОЧНИК KP.RU