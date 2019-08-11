Десятки домов в пяти кировских микрорайонах временно останутся без света
Поставщик услуг собирается проводить плановые отключения
Из-за отключения часть вечера некоторым кировчанам придется провести по старинке - при свечахФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:
Около сотни многоквартирных и индивидуальных домов будут отключены от электроэнергии в понедельник, 12 августа. Это произойдет из-за плановых работ АО «Горэлектросети».
Среди домов, в которых произойдет отключение, здания в пяти микрорайонах города: Ленинском, Октябрьском, Первомайском, Нововятском, а также в заречной части. Энергетики прекратят подачу электричества в среднем на полдня с 7-8 часов утра. Однако, в некоторых домах отключение продлится до 17 часов вечера. Подробный график работ можно увидеть на сайте организации в разделе «Потребителям».
ИСТОЧНИК KP.RU