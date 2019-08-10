2019-08-10T17:30:38+03:00
Общество

Побоялись наказания: в Унях две сестры уехали кататься на велосипедах и не возвращались две ночи

Их не было дома две ночи
Евгений ДЕМИХОВ
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Девочки выехали за поселок на велопрогулку, в населенный пункт они вернулись затемноДевочки выехали за поселок на велопрогулку, в населенный пункт они вернулись затемно
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Более 180 человек - волонтеров и полицейских - искали двух сестер из Унинского района. Девочки 10 и 11 лет ушли из дома вечером 8 августа. Родители не смогли их найти самостоятельно, но безуспешно. Они обратились в полицию.

- К поискам привлекли сотрудников кинологической службы, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Поисковые мероприятия проводились как на территории районного центра, так и в близлежащих населенных пунктах и лесном массиве.

9 августа прошло безрезультатно. Девочек нашли на следующее утро в одном из нежилых домов поселка Уни. Они рассказали, что вышли из дома, чтобы покататься на велосипедах. В четырех километрах от населенного пункта у одной из них спустило колесо. Когда сестры добрались до поселка, то решили переночевать в заброшенном доме, а на следующий день не хотели идти домой, боясь наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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