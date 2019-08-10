Побоялись наказания: в Унях две сестры уехали кататься на велосипедах и не возвращались две ночи
Более 180 человек - волонтеров и полицейских - искали двух сестер из Унинского района. Девочки 10 и 11 лет ушли из дома вечером 8 августа. Родители не смогли их найти самостоятельно, но безуспешно. Они обратились в полицию.
- К поискам привлекли сотрудников кинологической службы, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Поисковые мероприятия проводились как на территории районного центра, так и в близлежащих населенных пунктах и лесном массиве.
9 августа прошло безрезультатно. Девочек нашли на следующее утро в одном из нежилых домов поселка Уни. Они рассказали, что вышли из дома, чтобы покататься на велосипедах. В четырех километрах от населенного пункта у одной из них спустило колесо. Когда сестры добрались до поселка, то решили переночевать в заброшенном доме, а на следующий день не хотели идти домой, боясь наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU