2019-08-10T14:34:06+03:00
Общество

В Кирове из-за затяжного дождя затопило пять этажей многоэтажки

Жильцы пожаловались об этом в соцсетях
Евгений ДЕМИХОВ
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Влага проникла с пятого этажа до первого. Фото: vk.com/zlo43Влага проникла с пятого этажа до первого. Фото: vk.com/zlo43
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Кировчане стали жертвами затяжного ливня, прошедшего 9 августа. В одном из домов Кирова вода просочилась через крышу и межэтажные перегородки. Из-за этого влага скопилась на лестничных площадках и начала подтекать побелка.

- Сегодня во время дождя затопило подъезд, с 5 по 1 этаж, - пишет один из жильцов дома в группе «Злой кировчанин». - Вода в подъезде стоит.

В своем сообщении он не упоминает, обращались ли жильцы в управляющую компанию.

Напомним, по прогнозам метеорологов в Кировской области за двое суток может выпасть половина месячной нормы осадков. Обильные дожди пройдут и в областном центре. Здесь ожидается за 48 часов порядка 36 миллиметров осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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