2019-08-09T17:42:18+03:00
Общество

Прокуратура внесла представление «КТК», оставившей сотню кировчан без воды

В домах на четырех улицах отключили водоснабжение на месяц из-за гидравлических испытаний
Елизавета Захарова
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В квартирах месяц не было горячей воды. Фото: архив «КП»В квартирах месяц не было горячей воды. Фото: архив «КП»
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В то время как погода бушевала и посылала на Кировскую область промозглый летний холод, управляющая компания под чьим руководством находятся многоэтажки на улицах Пролетарская, Советская, Ленина и Динамовском проезде, оставила жильцов этих домов без горячей воды. На целый месяц.

Нарушение требований жилищного законодательства проверила прокуратура Кировской область по Первомайскому району.

— Вода отсутствовала на протяжении месяца из-за гидравлических испытаний и устранения дефекта на тепловых сетях, – отметили в ведомстве. — Однако, по закону «ресурсники» не должны отключать воду в домах дольше, чем на две недели.

В отношении «КТК» внесено представление. Устранение нарушений – на контроле у прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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