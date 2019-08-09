Прокуратура внесла представление «КТК», оставившей сотню кировчан без воды
В то время как погода бушевала и посылала на Кировскую область промозглый летний холод, управляющая компания под чьим руководством находятся многоэтажки на улицах Пролетарская, Советская, Ленина и Динамовском проезде, оставила жильцов этих домов без горячей воды. На целый месяц.
Нарушение требований жилищного законодательства проверила прокуратура Кировской область по Первомайскому району.
— Вода отсутствовала на протяжении месяца из-за гидравлических испытаний и устранения дефекта на тепловых сетях, – отметили в ведомстве. — Однако, по закону «ресурсники» не должны отключать воду в домах дольше, чем на две недели.
В отношении «КТК» внесено представление. Устранение нарушений – на контроле у прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU