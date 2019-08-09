2019-08-09T17:35:24+03:00
Звезды

Очень необычный Квентин Тарантино

«Комсомолка» побывала на премьере девятого фильма знаменитого режиссера
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Фото: «Колизей»Фото: «Колизей»
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Долгожданный, девятый по счету, фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» уже идет в кировских кинотеатрах. «Комсомолка» побывала на премьере в «Колизее». И своим читателям, особенно тем, кто смотрел раньше работы знаменитого режиссера, рекомендует сходить и посмотреть фильм в хорошем качестве на широком экране.

Сразу отмечаем, что если кто-то захочет поделиться впечатлениями от сюжета и его поворота - остановите этого человека, иначе смотреть вам будет неинтересно. Главная фишка работ режиссера - неожиданность. И в «Однажды в Голливуде» этот эффект на самом деле гипернеожиданный! И в этом его фишка. Безусловно, также будет и стрельба, и интересные сюжетные повороты.

Кроме того, фильм запоминается уникальными деталями. Например, почему мы рекомендуем посмотреть его на широком экране - одна из сцен - это «картинка в телевизоре» эпохи 60-х. Так вот, глядя на экран, ты действительно ощущаешь себя на месте главных героев (актеры Леонардо ди Каприо и Бред Питт), которые смотрят американский сериал. Эффект присутствия зрителя в фильме в такие моменты максимальный.

Психологические моменты картины - это диалоги и игра актеров. Диалоги настолько сильные, они вводят зрителя в состояние героя. И заставляют чувствовать боль, злость, радость, разочарование. А не это ли высшая награда для создателей фильма - заставить зрителя переживать?

Во время показа в зале несколько раз раздавались аплодисменты и бесчисленное количество раз - смех. И это прекрасно, так как «Однажды в Голливуде» заявлена как комедия.

Не поленитесь дойти до кинотеатра - такие масштабные и долгожданные работы стоит смотреть только на большом экране, а не дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

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