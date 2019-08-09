«Эра кирпичей с кнопками вернулась»: кировским ученикам запретили пользоваться смартфонами в школе

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-09T14:32:14+03:00

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С 1 сентября 2019 года в Кировской области ученикам во время занятий в школе нельзя будет пользоваться смартфонами с выходом в интернет. Такое правило ввел областной департамент образования после вступления в силу методических рекомендаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Что подразумевает это правило? А то, что ученикам будет запрещено пользоваться (в любом виде – «чатиться», «звонить», «читать книги») телефонами с выходом в интернет не только в здании школы, но и на территории учреждения. Впрочем, есть и лазейка: если родители будут против таких ограничений, то их чадо получит разрешение на пользование смартфоном. В этом случае вся ответственность за полученную в сети информацию ляжет на плечи родителей.

– Рекомендации касаются ограничения в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой в интернете, причиняющей вред здоровью и развитию детей и не соответствующей задачам образования, - подчеркнули в администрации города Кирова. – Кроме того, согласно федеральным законам, образовательные организации должны обеспечивать информационную безопасность обучающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU