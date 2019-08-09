«Лучший МФЦ-2019»: в Кировской области стартовал региональный конкурс

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-09T14:14:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство информационных технологий и связи региона запускает конкурс «Лучший МФЦ - 2019». Принять в нем участие смогут территориальные отделы МФЦ, которые работают по принципу «одного окна» не менее шести месяцев со дня открытия. Что касается сотрудников, то допускаются участники, которые ведут прием и выдают документы. Стаж должен составлять также не менее шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- Региональный этап конкурса позволит в соответствии с заданными критериями выявить лучших специалистов подразделений Кировской области, - уточнил заместитель директора кировского многофункционального центра, подведомственного региональному министерству информационных технологий и связи, Николай Нагаев. - Победители смогут представить наш регион на федеральном этапе конкурса «Лучший многофункциональный центр России».

Прислать заявку для участия можно до 23 августа. Победители будут выбраны открытым голосованием конкурсной комиссии. Подведение итогов и награждение сотрудников МФЦ состоится 2 сентября 2019 года.

Сегодня в регионе работают 46 подразделений. Одно из последних открылось в ТЦ «Лепсе». На открытии присутствовали губернатор Кировской области Игорь Васильев и вице-губернатор Андрей Плитко. Они протестировали систему электронной очереди и получили консультацию специалиста при помощи системы идентификации личности по банковской карте.

- Высокая оценка на федеральном уровне является, в том числе, показателем эффективной работы специалистов многофункциональных центров, - подчеркнул Андрей Плитко. - Желаю участникам регионального конкурса удачи, а победителям - успешного выступления на всероссийском этапе.

Напомним, что по итогам I квартала 2019 года кировские МФЦ вошли в число лучших по организации предоставления госуслуг в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU