Кировская область вошла в десятку рейтинга Forbes самых театральных регионов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-09T13:59:23+03:00

Кировский Драмтеатр - один из старейших театров России. Он основан в 1877 году. Фото: Правительство Кировской области

Изменить размер текста: A A

Forbs определил двадцатку самых театральных регионов России. Расчет производился по общему числу зрителей за 2018 год, количеству театров, их величине дохода и доле государственной поддержки.

Первое место, что неудивительно, занял Санкт-Петербург. В этом городе 35 театров, которые посетили в общей сложности 3,953 миллиона человек. Сумма дохода всех театров составила 16,5 миллиарда рублей.

На втором и третьем месте разместились Курская и Тюменская области. Последней в рейтинге стала Брянская область. За год театры региона посетили 160 тысяч человек.

Кировская область стала десятой в рейтинге. С лидерами топа нашему региону соревноваться сложно. Однако есть цифры, способные поразить. Так, например, три театра области за год приняли 183,1 тысячи посетителей. А ведь в этих учреждения культуры работает всего 197 человек.

- Общий доход театров составил порядка 200 миллионов рублей, - отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. - Из этих денег половина приходится на субсидии областного бюджета.

Кстати, Кировская область стала не единственным регионом Приволжского федерального округа, вошедшим в этот рейтинг. По версии Forbes, Удмуртская Республика заняла 18-е место. При том, что по некоторым показателям она обходит Кировскую область. Так, доход театров наших соседей составляет порядка 600 миллионов рублей, а число зрителей превышает 380 тысяч. Количество сотрудников в них также значительно больше - 632 человека.

Напомним, в Кировской области находится три театра - Театр на Спасской, Драматический театр и Театр кукол имени А. Н. Афанасьева. Все они располагаются в областном центре. Репертуар этих учреждений культуры широк. Их посещают как самые маленькие зрители, так и взрослые. В театрах предлагают к просмотру постановки по классическим и современным произведениям.

ИСТОЧНИК KP.RU