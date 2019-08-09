«Найден. Погиб»: в лесу нашли тело пропавшего жителя Кировской области

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-09T13:50:07+03:00

Когда мужчину нашли, он был уже мертв. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 августа, пропавшего 56-летнего жителя деревни Ежово Омутнинского района нашли мертвым. Напомним, что мужчина ушел из дома 5 августа и отправился в лес. Однако он заблудился. На поиски пропавшего выезжали активисты поискового отряда «Лиза Алерт», местные жители и неравнодушные кировчане.

- Петр Иванович найден, погиб, - сообщили волонтеры в соцсетях. - Соболезнования близким... Экипажи возвращаются в Киров.

Напомним, что в Кировской области продолжаются поиски 68-летней Любови Овсянниковой (Валден). Женщина ушла из дома в Зуевке 5 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Любую информацию о пропавшей просим сообщать по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU