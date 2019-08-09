2019-08-09T10:39:16+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на 10-11 августа: ожидаются сильные ливни

В выходные будет похолодание
Евгений ДЕМИХОВ
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За два дня может выпасть порядка 48 миллиметров осадковЗа два дня может выпасть порядка 48 миллиметров осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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Прогулки в субботу и воскресенье кировчанам придется отменить. В эти дни погода будет, в самом деле, неподходящая для этого.

Дожди начнутся уже сегодня, 9 августа. Как ранее сообщалось, обильное выпадение осадков связано с мощным южным циклоном. В некоторых районах области за двое суток может выпасть половина месячной нормы - до 48 миллиметров. В Кирове также пройдут обильные дожди. По предварительным данным, за тот же период количество осадков будет составлять до 36 миллиметров.

В субботу, 10 августа, дожди начнутся уже с утра (если ночью они прекратятся). Температура воздуха будет +12...+16 градусов. К ночи похолодает до +11.

В воскресенье, 11 августа, большую часть дня будет дождливо. Осадки прекратятся только ближе к ночи. Кроме того, станет прохладнее. Днем столбик термометра не поднимется выше +13, а ночью - +8 градусов.

Кстати, на территории Кировской области объявлен самый высокий класс пожарной опасности - четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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