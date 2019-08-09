2019-08-09T08:24:22+03:00
Общество

Кировский сиделец вербовал знакомого в террористы

Мужчина показывал агитационные ролики и предлагал сокамернику уехать за границу и вступить в организацию
Елизавета Захарова
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Кировский сиделец пытался склонить к терроризмуКировский сиделец пытался склонить к терроризмуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Один из кировских сидельцев получил очередной срок. На этот раз за склонение к терроризму. 28-летний мужчина пытался завербовать своего приятеля из колонии. Об этом сообщили в следственном комитете по Кировской области.

Один из осужденных неоднократно, планомерно и систематически показывал различные видеоролики о деятельности международной террористической организации, запрещенной на территории России, пытался убедить сокамерника вступить в ряды террористов, уехав за границу.

Однако, вербовка не удалась. А у осужденного появилось новое уголовное дело: за склонение к терроризму его будут судить по ч.1. ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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