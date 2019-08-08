В Кировскую область завезли и готовили к продаже 93 тонны зараженных фруктов

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-08T16:31:26+03:00

Зараженные фрукты завезли в область из других стран. Фото: pixabay.com

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За семь месяцев этого года в Кировской области обнаружили 93 тонны зараженных фруктов. Продукцию завезли к нам из Ирана, Пакистана, Марокко, ЮАР, Турции и Египта. На фруктах выявили тутовую щитовку. Этот вредитель опасен для многих растений.

Также специалисты регионального Управления Россельхознадзора нашли зараженные жмых и шрот. В течение семи месяцев на территорию Кировской области завезли 98,9 тонны такой продукции из Приморского края, Воронежской области и Краснодарского края.

Жмых в четырех случаях оказался заражен амброзией трехраздельной. Сорняк быстро разрастается и иссушает почву.

ИСТОЧНИК KP.RU