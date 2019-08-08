2019-08-08T14:09:21+03:00
Общество

Высокие бордюры и лужи на дороге: улицу Ломоносова не приняли после ремонта

Общественники и чиновники поручили подрядчику исправить все недочеты
Елизавета Захарова
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Общественный контроль и управление дорожной и парковой инфраструктуры не приняли улицу Ломоносова. Фото: opko43.ruОбщественный контроль и управление дорожной и парковой инфраструктуры не приняли улицу Ломоносова. Фото: opko43.ru
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В Кирове после ремонта не приняли улицу Ломоносова. На днях управление дорожной и парковой инфраструктуры, общественный контроль выехали на место для проверки качества выполненной работы.

Сам асфальт был положен грамотно – к нему замечаний не было. А вот к бордюрам, отделяющих проезжую часть и пешеходную зону, возникли вопросы. Подрядчик сделал их слишком высокими.

— Главной претензией к работе подрядной организации, осуществлявшей ремонт на данном участке дороги, стали высокие бортовые камни в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью, – подчеркнул руководитель группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорожного покрытия и организацией дорожного движения Общественной палаты Владислав Крысов.

Кроме того у чиновников возникли вопросы к лужам, сияющим на дороге. Но, подтвердив техзаданием, подрядчик оправдался: обустройство ливневых канализаций не входило в перечень необходимых работ.

Сейчас подрядчик устраняет все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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