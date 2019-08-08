Ремонт теплосетей: Октябрьский проспект перекроют на два дня

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-08T14:45:08+03:00

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Октябрьский проспект от улицы Маклина до улицы Молодой Гвардии на два дня будет перекрыт. На трехсотметровом участке по четной стороне будут ремонтировать теплосети.

Движение перекроют 16 августа в 20.00. Вновь откроют лишь 18 числа в 23.59.

Из-за грядущей реконструкций изменятся пути следования некоторых маршрутов общественного транспорта.

Все автобусы, следующие по Московскому тракту от автовокзала, будут выезжать на улицу Московскую через Горького.

Выезд на Котельнический тракт будет осуществляться через Азина, Октябрьский проспект, Воровского, Карла Маркса, Профсоюзную, Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобус № 134 от «Детского мира» до садоводческого товарищества «Энергетик» будет идти по следующему маршруту: от «Детского Мира» по Октябрьскому проспекту, Воровского, Карла Маркса, Профсоюзной и далее по маршруту.

Кроме того, 13 августа с 14.00 и 20 августа до 14.00 автобус № 160 будет идти лишь до железнодорожного переезда на 970 километре перегона Поздино - Полой. Это связано с ремонтом ж/д путей.

ИСТОЧНИК KP.RU