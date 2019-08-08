2019-08-08T12:26:43+03:00
Общество

«Сегодня третья ночь. Она может стать последней»: кировчан просят присоединиться к поискам 56-летнего мужчины

Житель Омутнинского района находится в лесу
Анна КРЮКОВА
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Мужчина пропал 5 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина пропал 5 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове просят откликнуться всех неравнодушных жителей. Активистам нужна помощь в поисках 56-летнего Петра Кандратьева. Мужчина 5 августа ушел из дома в деревне Ежово Омутнинского района. С тех пор его местонахождение неизвестно.

- Очень нужны люди на поиск, - сообщили волонтеры на странице сообщества в соцсетях. - Пожалуйста, рассмотрите возможность. Человек в лесу. Сегодня третья ночь. Она может стать последней.

Приметы пропавшего: рост 165 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет в черную болоньевую куртку, камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги и черную вязаную шапку.

Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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