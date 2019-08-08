Эксперты: строительство газопровода в Кирове экологически безопасно

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-08T14:24:12+03:00

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Государственная экологическая экспертиза заключила: строительство газопровода в Первомайском и Ленинском районах Кирова экологически безопасно и законно. Региональное министерство охраны окружающей среды завершило проверку проектной документации.

Межпоселковый газопровод от газопровода деревни Машкачи – село Никульчино – на деревню Подлевские – Сунцовы – поселок Сидоровка Первомайского района Кирова, с отключающими устройствами на деревни Боровые, Нижние Булдаки и Верхние Булдаки, Кузнецы, Семенихины, Конец Слободского района Кировской области и межпоселковый газопровод от ГРС-2 (ТЭЦ -5) до микрорайонов Новый, Чистые пруды на деревню Чирки Ленинского района частично будут проходить по землям особо охраняемых природных территорий. После строительства сети станут объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня.

Данные газопроводы будут возведены в рамках программы газификации регионов России и предназначены для снабжения газом населенных пунктов Слободского района и Ленинского района.

— Эксперты пришли к выводу, что представленные документы соответствуют законодательству Российской Федерации и Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования, – подчеркнули в правительстве Кировской области. – Предполагаемый уровень воздействия планируемой деятельности на окружающую среду является допустимым, а реализация строительства газопроводов - возможна.

ИСТОЧНИК KP.RU