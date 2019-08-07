40-летнюю кировчанку задушили на съемной квартире

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-07T18:12:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из кировских квартир на улице Современной нашли тело 40-летней женщине. На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственного комитета. Они выяснили, что кировчанку убили 3 августа в съемной квартире.

А судебно-медицинская экспертиза показала, что женщину задушили. Благодаря оперативным действиям, слаженной работы следкома и полиции, выясняли: убийца – 33-летний кавалер потерпевшей.

В ту роковую ночь к кировчанке в гости пришел мужчина. Он был пьян. Между приятелями завязался разговор, а после разыгралась ссора. В порыве гнева мужчина накинулся на женщину и стал сдавливать ей горло. Когда она перестала дышать, он понял, что сделал и в страхе сбежал с места убийства.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU