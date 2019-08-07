В августе кировчан ждет несколько по-настоящему летних дней

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-07T17:37:05+03:00

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Уже завтра, 8 августа, жители Кирова смогут порадоваться погожему дню. Если все дни до этого были пасмурными и дождливыми, то в четверг небо над городом прояснится. Из-за этого температура воздуха может подняться до +18 градусов.

На следующий день, 9 августа, вновь наступит пасмурная погода. Ожидается обильный ливневый дождь. За шесть часов может выпасть порядка 15 миллиметров осадков. Однако, относительно высокая температура сохранится. Столбик термометра будет держаться на уровне +17 градусов.

Суббота, 10 августа, также будет дождливой и достаточно прохладной - до +15 градусов. В воскресенье дожди прекратятся, а температура пойдет на спад. К понедельнику, 11 августа похолодает до +13 градусов несмотря на ясную погоду. Очередной «порции» тепла кировчане смогут порадоваться только в конце следующей недели. Согласно прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», в пятницу, субботу и воскресенье может потеплеть до +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU