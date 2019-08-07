В Кировской области обнаружили 81 килограмм опасной рыбы

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-07T17:03:00+03:00

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В Кировской области проверили 133 объекта, которые занимаются оборотом рыбы и морепродуктов. Продукцию исследовали по химическим, паразитологическим и другим показателям. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты изучили более 400 проб продукции. В итоге, в семи из них было превышено общее содержание микроорганизмов. Кроме того, в рыбе нашли бактерии группы кишечной палочки. Еще 11 проб не соответствовали нормам по массовой доле глазури и содержанию бензапирена (распространенный канцероген).

Также на объектах нашли и такие нарушения как неполная маркировка и не соблюдение условий и сроков хранения. Всю опасную продукцию, а именно 81 килограмм, уже изъяли из оборота. В отношении предприятий составили 12 протоколов. Сумма штрафов - 122 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU